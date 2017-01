Dakar, 12 jan (APS) – Les premières productions de gaz vont démarrer en 2021 au Sénégal ont annoncé, mercredi à Dakar, les responsables des compagnies pétrolières américaine Kosmos Energy et anglaise BP.

Les présidents directeurs généraux (PDG) de Kosmos Energy Andrew Inglis et de BP Carl-Henric Svanberg étaient reçus en audience par le président de la République, Macky Sall.

Ils ont indiqué que "cela va favoriser la création de richesses et booster la croissance économique du pays".

Les deux compagnies ont conclu en décembre dernier un accord pour le développement en eaux profondes du pétrole mais aussi pour la production et la commercialisation du gaz naturel découvert entre le Sénégal et la Mauritanie.

Kosmos Energy indique que, selon les modalités de l’accord, BP sera "opérateur désigné et actionnaire à hauteur de 62% des contrats de Kosmos des blocs C6, C8, C12, et C13 au large des côtes de la Mauritanie".

La compagnie américaine a terminé, début 2016, sa première phase d’exploration au large de la Mauritanie et du Sénégal, une campagne qui s’est soldée par des découvertes de pétrole et de gaz dans les champs de Tortue, Marsouin et Téranga.

Le champ gazier Grand Tortue/Ahmeyim, découvert en janvier dernier, est considéré comme le plus important gisement en Afrique de l’Ouest avec des réserves estimées à 450 milliards de m3. Il est à cheval sur la frontière sénégalo-mauritanienne.