Dakar, 27 déc (APS) – Le rappel par Israël de son ambassadeur à Dakar et l’annulation de ses programmes de coopération avec le Sénégal suite au vote par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution contre les colonies israéliennes est un des principaux sujets au menu des journaux reçus mardi à l’APS.



Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a ordonné samedi "une série de mesures diplomatiques" contre la Nouvelle-Zélande et le Sénégal qui ont obtenu qu’un vote soit organisé vendredi à l’ONU sur une résolution contre les colonies israéliennes.

Cette résolution, initialement proposée par l’Egypte et qui devait être votée jeudi, avait finalement été présentée au vote vendredi à l’initiative de la Nouvelle-Zélande, du Sénégal, de la Malaisie et du Venezuela, après une volte-face du Caire.

Soulignant qu’après le vote de la résolution contre les colonies israéliennes, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a ordonné une série de mesures diplomatiques contre le Sénégal, Enquête parle de ‘’représailles’’ contre Dakar et de ‘’loi du talion’’.

‘’Israël en veut à mort au Sénégal pour avoir initié la résolution condamnant la colonisation juive en territoire palestinien. En représailles, le Premier ministre israélien a rappelé l’ambassadeur de son pays à Dakar. Il a aussi décidé de mettre fin à tous les programmes d’aide en faveur du Sénégal. Des mesures qui sont loin de peser sur le destin du pays de la Téranga’’, écrit Enquête.

Dans le quotidien Le Soleil, le porte-parole du gouvernement note que le Sénégal ‘’n’a pas été officiellement saisi par l’Etat d’Israël’’.

‘’On entend par la presse qu’Israël a décidé d’interrompre ses projets. Mais l’Etat du Sénégal n’a pas encore été officiellement informé ni officiellement saisi. Et quand il sera informé d’une telle décision, il donnera la suite’’, a dit Seydou Guèye à l’émission ‘’Le Point’’ sur la RTS 1 (publique).

‘’Il faut saluer la position du Sénégal et d’ailleurs la communauté internationale félicite le Sénégal et notamment les pays musulmans puisque le Sénégal a une position très claire dans ses rapports avec Israël, et ses relations avec la Palestine’’, a-t-il ajouté.

‘’Depuis 1975, c’est le Sénégal qui préside le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Ce n’est pas parce que le Sénégal soutient le peuple palestinien qu’il est contre l’Etat d’Israël’’, a souligné M. Guèye.

Dans Le Soleil toujours, l’ambassadeur de Palestine à Dakar, Safwat Ibraghit, salue l’initiative de Dakar en ces termes : ‘’Le Sénégal a toujours défendu notre cause’’.

Parlant de la réaction du Sénégal, L’As titre : ‘’Dakar minimise’’. Les menaces d’Israël ‘’apparaissent comme un coup d’épée dans l’eau’’, note le journal rappelant que les relations diplomatiques entre Dakar et Tel Aviv ‘’n’ont jamais été chaleureuses’’.

L’As se fait également écho de la réaction de l’Ancienne Premier ministre, Aminata Touré, qui déclare : ‘’Tant pis pour lui (Benyamin Netanyahou, tant pis de n’avoir pas compris que nous sommes un pays ouvert, pas grand, pas riche, mais qui ne se laisse marcher sur les pieds’’.

Pour La Tribune, ‘’Israël passe à côté’’, alors que Le Quotidien relève en Une la ‘’Réaction de Benjamin [Netanyahou]’’, le Premier ministre isarélien. Le journal rappelle que le Sénégal, qui ne dispose pas de représentation diplomatique, à Tel-Aviv a toujours ‘’soutenu la cause palestinienne (…)’’.

Dans un commentaire intitulé ‘’Jusqu’à quel point porter le combat du peuple palestinien ?’’, Le Témoin quotidien rappelle que ‘’le Sénégal, et c’est tout à son honneur, s’est toujours illustré dans la défense de la cause palestinienne’’.

Le journal ajoute : ‘’(…) Bref, c’est très bien de soutenir la lutte du peuple palestinien (….) mais pas au point d’en rajouter pour porter tout seul le combat à la place des Arabes concernés au premier chef. Des Arabes qui n’avaient pas fait du combat contre l’Apartheid en Afrique du Sud, un système odieux qui constituait l’équivalent du Sionisme africain, une priorité pour eux’’.

Le Soleil revient sur le lancement lundi, par le chef de l’Etat, des travaux de la cité administrative et titre : ‘’15 ministères à délocaliser à Diamniadio’’. Autres précisions du journal, ‘’10 000 agents vont y travailler ; l’Etat économise 6,5 milliards en location ; la fin des travaux est prévue en fin 2018’’.