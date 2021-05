Dakar, 31 mai (APS) – La direction de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Diamniadio organise, mardi, à partir de 10 heures, dans ses locaux, une conférence de presse consacrée à la perturbation des apprentissages observée lundi, a appris des services de communication de l’école.



Dans un communiqué parvenu à l’APS, la direction de l’établissement basé à Diamniadio, dans le département de Rufisque, fait savoir que les activités d’apprentissage ont été perturbées, dès 8 heures, par un groupe d’apprenants se présentant comme des membres d’un Collectif des apprenants en soutien aux démunis.



’’Au-delà du caractère illégal de cette organisation, l’ISEP s’étonne de ce mouvement d’humeur, et surtout de la radicalisation et de la violence observée chez les manifestants en dépit de la création d‘un cadre consensuel et permanent d’échanges entre l’administration et les apprenants’’, peut-on lire.



Les responsables de l’établissement soutiennent que sur les sept points de revendication portés sur la plateforme des apprenants, six ont été satisfaits.



’’Le seul point d’achoppement concerne la décision prise par le conseil de classes d’exclure des apprenants absentéistes dont les résultats ont été très insuffisants’’, rapporte le communiqué.



AKS/OID