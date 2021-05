Dakar, 14 mai (APS) - Les sermons des imams à l’occasion de la célébration de l’Aid el fitr, l’appel du chef de l’Etat à la ‘’désescalade’’ au Proche Orient et la visite du leader de Pastef, Ousmane Sonko, à Touba, sont les sujets au menu des quotidiens reçus vendredi à l’APS.



Selon Walfadjri, ‘’les religieux mettent en garde contre les dérives’’. ’’La fin du Ramadan a été célébrée, jeudi, par la plupart des Sénégalais. L’occasion a été saisie par les chefs religieux pour véhiculer des messages de paix, l’unité et mettre en garde contre les dérives de la société’’, écrit le journal.



Le Quotidien met en exergue le ‘’Message de la Korité et de l’Ascension’’ du chef de l’Etat et affiche à sa Une : ’’Macky Sall se tourne vers Jérusalem’’.



’’Le président lance un appel à la désescalade entre Israël et les Palestiniens. Dakar soutient un Etat palestinien viable, coexistant avec Israël’’, écrit le journal.

Selon la publication, ‘’le président Macky Sall a lancé, jeudi, à l’occasion de l’Eid el fitr, un appel à la désescalade entre Palestiniens et Israéliens. Le chef de l’Etat souhaite, entre les deux protagonistes, des +discussions saines et sereines+’’.



Les célébrations ‘’concomitantes’’ de la Korité et de l’Ascension, ’’signe du destin, symbole de grâce’’, selon Le Soleil qui se fait également écho du message du président de la République à l’endroit des Palestiniens et des Israéliens.



’’Macky Sall appelle à +des discussions saines et sérieuses+ entre Palestine et Israël, deux communautés au cœur des sermons’’ des imams, selon le journal.



La publication note qu’’’en raison de la pandémie, la Grande mosquée de Dakar n’a pas accueilli de fidèles. C’est de son domicile que le chef de l’Etat, Macky Sall, s’est adressé à la Nation pour saluer la bonne santé du dialogue interreligieux et appeler au calme en Palestine’’.



Concernant la crise au Proche Orient, Vox Populi souligne que ‘’L’ONG islamique Jamra est loin d’être insensible au sort actuel des Palestiniens +sauvagement agressés, en prière, en plein mois de ramadan+’’



’’Ainsi, annonce t-elle, le dépôt d’une lettre de protestation et de condamnation à l’ambassade d’Israël à Dakar, le mardi 18 mai’’, écrit Vox Populi.



Dans sa livraison du jour, le journal met aussi en exergue ‘’les 4 vérités’’ du Khalife général des mourides au leader de Pastef, Ousmane Sonko.



’’Ousmane Sonko n’oubliera pas de sitôt sa visite de courtoisie la veille de Korité à Touba. Le président de Pastef, accompagné d’une délégation s’est rendue au domicile de Serigne Mountakha (..). Le patriarche de Touba n’a pas mis de gants pour le sermonner suite aux évènements qui se sont déroulés au mois de mars’’, rapporte le journal.



L’Observateur parle de ‘’l’entrevue-vérité’’ et écrit : ‘’En audience auprès du Khalife général des mourides, mercredi, le leader de Pastef Ousmane Sonko a assisté à un véritable cours magistral à Touba. Une vraie thérapie comportementale administrée par le Patriarche de Darou Minam’’.



‘’Aucune quête d’ici-bas ne vaut une vie humaine’’, a dit le Khalife dans des propos rapportés par Le Soleil.



OID