Louga, 16déc (APS) – Le service régional d’hygiène de Louga a lancé mercredi une opération de désinfection de voitures dans les deux principales gares routières de cette localité du Nord du pays, pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, a appris l’APS.



Une quinzaine d’agents équipés d’appareils motorisés et de pulvérisateurs ont désinfecté de fond en comble la gare routière d’où partent les voitures desservant Dakar et celle de départ des voitures en partance pour Touba.



L’opération a été accompagnée de séances de sensibilisation des personnes et autres passagers fréquentant ces hauts lieux du transport interurbain. Des masques et gel hydro-alcooliques ont également été offerts aux chauffeurs et passagers.



‘’Nous sommes là pour la lutte contre le Covid19. L’ensemble des éléments de la brigade d’hygiène sont là et notre objectif c’est de faire des opérations combinées telles que des distributions de masques et de gel ‘’, a fait savoir Adama Sow, chef du service régional d’hygiène de Louga.



Il a assuré que l’opération n’allait pas seulement limiter à ces deux gares routières. ‘’Aujourd’hui, c’est la journée qui lance notre activité, mais nous allons poursuivre l’opération au niveau des mosquées et dans les marchés dans les jours à venir’’, a-t-il promis.



Il a salué la collaboration des chauffeurs et des passagers durant l’activité de traitement et assuré que le produit utilisé ‘’n’est pas nocif’’. ‘’Il sert à tuer des bactéries, des virus et des germes. Ce n’est pas dangereux pour la personne’’, a-t-il rassuré.



Sow a dans le même temps rappelé que cette opération constitue une mesure d’urgence dictée par la soudaine augmentation des contaminations de Covid-19. ‘’Il s’agit d’une seconde vague de contaminations qui risque d’être plus redoutable que la précédente’’, a-t-il commenté.



