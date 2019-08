Louga, 20 août (APS) - Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a initié, mardi à Louga (Nord), une caravane pour sensibiliser les populations sur les enjeux de la territorialisation des objectifs du développement durable (ODD).

Cette caravane se tient après la tenue, lundi, d’un atelier régional à l’intention des élus locaux et des acteurs intervenant dans la planification territoriale, organisé par le PNUD pour les sensibiliser sur les enjeux de la territorialisation des ODD.

Organisée à travers la ville de Louga, elle s’inscrit dans le cadre des missions régionales de sensibilisation des acteurs sur les ODD.

La caravane a traversé la place Yacine Boubou, puis le marché central et la mairie avant de se terminer au niveau du centre culturel de la ville.

"Nous avons fait cette même caravane à Tambacounda, Kédougou, Thiès et Diourbel. Aujourd’hui, nous sommes à Louga pour sensibiliser les populations de Louga sur les enjeux de la territorialisation des ODD", a expliqué la représentante du ministère de l’Economie, Seynabou Niang Sène.

Selon Mme Sène, il est "important que les ODD puissent être mis dans les rapports de planification au niveau des régions pour une meilleure mise en œuvre" du Plan Sénégal émergent (PSE), programme servant actuellement de base aux politiques publiques.

Elle a rappelé que l’Agenda 2030 a été adopté en 2015 par l’Assemblée des Nations unies. Le Sénégal, après avoir mis en place le document du Plan Sénégal émergent (PSE), s’est vu, dit-elle, obligé de s’aligner sur les ODD de l’Agenda 2030.

"Nous avons fait cette caravane en 2016 et elle montrait que l’Agenda 2030 est parfaitement aligné au PSE", s’est-elle félicitée.

Malgré les actions de sensibilisation et de concertation qui ont été menées, le Sénégal est très en retard dans le processus de territorialisation des ODD, a-t-on appris au cours de cette rencontre.



Pourtant, les résultats attendus des plans ne peuvent être optimaux qu’avec une intégration entière des ODD dans les stratégies de développement local et le suivi des cibles au niveau des collectivités territoriales, fait valoir un document remis à des journalistes.

D’après la même source, cette localisation des ODD va permettre au pays de mieux prendre en compte les besoins de toutes les couches de la population.

C’est ainsi que le PNUD souhaite appuyer le gouvernement du Sénégal et ses unités décentralisées et déconcentrées dans la mise en œuvre et le suivi des ODD au niveau des collectivités territoriales pour atteindre les cibles de l’Agenda 2030.

Des ateliers régionaux sur l’agenda 2030 seront organisés dans les 14 régions du pays pour informer sur le processus d’adoption de l’Agenda 2030, la domestication des ODD, sensibiliser les acteurs sur les ODD, entre autres.