Dakar, 27 sept (APS) - La secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, a rendu hommage à la mémoire de l’ancien président français Jacques Chirac, un "fervent défenseur de la Francophonie", décédé jeudi à l’âge de 86 ans.





Dans un communiqué parvenu vendredi à l’APS, Louise Mushikiwabo a rendu hommage à Jacques Chirac, "fervent défenseur de la Francophonie".

"Aujourd’hui, a-t-elle déclaré, la famille francophone pleure la perte d’un grand militant de la Francophonie et le fondateur de l’Association internationale des maires francophones (AIMF)".





"Fervent défenseur de la Francophonie, Jacques Chirac a été à l’initiative de la création de l’Association Internationale des Maires francophones en 1979 aux côtés de Jean Pelletier", relève Mme Mushikiwabo.





Elle a rappelé que Jacques Chirac avait "également participé, en tant que Président de la République française, à six Sommets de la Francophonie durant lesquels il a toujours plaidé en faveur d’un espace francophone de coopération libre, ouvert et dynamique", avant de présenter ses condoléances "les plus sincères à son épouse et sa famille ainsi qu’au peuple français".