Dakar, 16 fév (APS) – Le continent africain a besoin des Etats-Unis d’Amérique pour relever les défis majeurs liés à l’insécurité et au terrorisme, a déclaré dimanche, à Dakar, Amadou Bâ, ministre sénégalais des Affaires étrangères.



‘’ L’Afrique, confrontée à des défis majeurs liés à l’insécurité et au terrorisme, a besoin des Etats-Unis. Un allié stratégique pour un retour définitif de la paix et de la stabilité’’, a-t-il dit lors d’un point de presse conjoint avec le Chef de la diplomatie américaine, Micheal Pompeo.



Amadou Bâ a salué le rôle que joue les Etats-Unis notamment en matière de formation, de logistique et de renseignements dans la lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme sur le continent.



Le ministre sénégalais des Affaires étrangères a ainsi plaidé la mise en place de moyens nécessaires aux Forces de maintien de la paix de l’ONU, et le renforcement des mandats des forces de maintien de la paix, particulièrement au Mali.



‘’Il est urgent pour l’Afrique de mettre son propre système de financement dans l’acquisition d’équipements permettant d’assurer une efficacité d’intervention dans la zone du Sahel’’, a plaidé Bâ.



Il a souligné l’importance pour les Etats-Unis de maintenir la présence de leurs forces dans la zone du Sahel, alors que l’idée d’un désengagement est agitée à Washington.



‘’Nous souhaitons que les américains continuent de nous aider dans le domaine de la sécurité, la formation et le renseignement. Cela a fait l’objet d’une discussion avec le président Macky Sall, mais nous respectons la position des Etats-Unis d’Amérique’’, a signalé Amadou Ba.



