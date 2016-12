Paris, 20 déc (APS) – Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, était à l’honneur à la mairie de Paris mardi après-midi, au deuxième jour de sa visite d’Etat en France, a constaté l’APS.





La cérémonie s’est déroulée dans la salle des fêtes de la mairie, en présence d’officiels sénégalais et français, de diplomates et des membres de la communauté sénégalaise. Elle a été marquée par l’exécution des hymnes nationaux sénégalais et français.







La maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a reçu l’Orde national du Lion, a salué cette "foule nombreuse" composée d’amis du Sénégal, de Sénégalais qui ont parfois la double nationalité et qui partagent comme elle "l’amour de votre beau pays".



Mme Hidalgo a souligné le "rôle crucial" que joue le Sénégal dans beaucoup de domaines dont celui de la transition énergétique dans le cadre de la protection de l’environnement.



Le Sénégal et la France ont aussi "une part particulière" dans la Francophone, a-t-elle ajouté, rendant hommage à Léopold Sédar Senghor qui incarne selon elle, "le lien d’exception entre le Sénégal et la France".



"Nous partageons des valeurs, celle de Paris, celle de l’Afrique qui éclaire l’avenir de l’humanité, car l’avenir de l’humanité s’écrit aujourd’hui en Afrique", a dit la maire de Paris.



Elle a rendu hommage aux tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour la liberté de la France et de Paris."Nous ne les oublions jamais", a t-elle dit.



Anne Hidalgo a également mis en exergue "une relation de confiance" entre les deux pays, relevant que 30. 000 Sénégalais vivent dans l’île de France dont de nombreux binationaux qui contribuent à "la réussite de Paris" et constituent le "pont entre nos cultures".



Elle a terminé son discours en lisant des vers du poème de Senghor "Neige sur Paris".



Prenant la parole à la suite de la maire de Paris, le chef de l’Etat sénégalais a aussi salué "les profonds liens d’amitié entre le Sénégal et la France" dans une "belle continuité des relations au plan politique, économique et culturel".



Macky Sall a souligné "la part inestimable" de la ville de Paris dans la quête de la liberté, la protection des droits de l’homme, évoquant la Déclaration des droits de l’homme, entre autres, ce qui confère à la France "l’appellation de pays des droits de l’homme".



La capitale de la France est rattachée aussi à la défense de l’environnement à travers l’Accord de Paris sur le climat obtenu en 2015 lors de la COP 21, a relevé le chef de l’Etat, non sans relever que "ce consensus international" s’est déroulé dans une ville meurtrie par les attentats de novembre 2015.



Macky Sall a d’ailleurs exprimé sa pensée pour "toutes les victimes de cette barbarie innommable".



Le président de la République a souligné l’histoire commune entre le Sénégal et la France qui ont un "destin croisé et très lié dans la joie et la peine". Les deux pays ont, selon lui, "le devoir" de défendre les valeurs qui leur sont communes contre l’obscurantisme et la violence aveugle.



Pour Macky Sall, Paris c’est aussi "le Paris des lumières" avec les établissements qui accueillent les nombreux étudiants sénégalais. Il y a aussi la diaspora à qui le chef de l’Etat a rendu hommage pour sa contribution au développement du Sénégal.



Le président de la République a aussi évoqué la coopération décentralisée, saluant le dispositif conjoint de soutien à la coopération décentralisation mis en place par le Sénégal et la France.



Pour les prochaines assises de la coopération décentralisée, le chef de l’Etat a plaidé pour la prise en compte de l’Acte 3 de la décentralisation qui a consacré le département comme collectivité locale.



Le président de la République a aussi parlé de la Francophonie et de ses valeurs, rendant en même temps hommage à Léopold Sédar Senghor, décédé le 20 décembre 2001.