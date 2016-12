Paris, 22 déc (APS) – Le chef de l’Etat, Macky Sall sera, ce jeudi, à l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (IFPEN) où il fera une courte intervention.





Macky Sall y recevra la médaille IFPEN ainsi qu’un diplôme d’honneur au 4e et dernier jour de sa visite d’Etat en France.

Il est prévu la signature d’une Lettre d’intention entre le Secrétaire permanent du COS-PETROGAZ et l’IFPEN.

L’IFPEN se veut "un acteur majeur de la recherche et de la formation dans les domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement".

Au cœur de son action, il y a la recherche, l’industrie, l’innovation technologique articulée autour de trois priorités stratégiques : mobilité durable, énergies nouvelles et hydrocarbures responsables.

L’IFP Energies nouvelles est l’ex. Institut français du pétrole, créé en 1944.

Cet organisme public français a pour mission, par le biais de la recherche et de la formation, "d’encourager le développement des technologies et des matériaux du futur dans les domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement".

Alors que les recherches menées par IFP Energies nouvelles depuis sa création jusqu’aux années 2000 ont exclusivement concerné les secteurs pétrolier et gazier, aujourd’hui, la moitié des programmes de recherche sont consacrés au développement des énergies alternatives et à l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Parmi ses objectifs, il y a l’amélioration des techniques d’exploration et de production du pétrole et du gaz, l’amélioration du processus de raffinage, la diversification des sources de carburants, le développement des véhicules propres et la maîtrise des émissions de CO2.

A 11h, Macky Sall s’entretiendra avec Vincent Leguenou, PDG d’Eranove.



Son départ de Paris pour Dakar est prévu à 17heures.

OID/PON