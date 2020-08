Dakar, 24 août (APS) – Le président Macky Sall prendra part en qualité d’invité d’honneur à la Rencontre des entrepreneurs de France prévue mercredi et jeudi dans la capitale française, a appris l’APS de source officielle.



La rencontre à l’initiative du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) sera axée sur le thème de la Renaissance des entreprises de France, indique la présidence sénégalaise dans un communiqué.



L’évènement potrera notamment sur les enjeux économiques, sociaux et sociétaux de l’après-Covid, en relation avec la souveraineté économique, l’urgence de la transition écologique et la préservation de la biodiversité, des nouveaux modes de consommation et de l’évolution du travail, précise la même source.



La participation du président Sall à cette rencontre répond à un souhait du patronat français ‘’d’entendre le point de vue d’un dirigeant africain sur ces enjeux’’, fait savoir la Présidence sénégalaise.



Elle signale qu’au cours de son séjour, Macky Sall, aura un entretien avec son homologue français, Emmanuel Macron. Son retour à Dakar est prévu vendredi.



Le MEDEF tiendra son événement de rentrée à l’Hippodrome Paris Longchamp, rebaptisée pour l’occasion Renaissance des entreprises de France (REF).



