Dakar, 31 déc (APS) – Le gouvernement a reçu le soutien de ses partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales (PAVIE), d’un montant de 74 milliards de francs sur la période 2020-2022, a annoncé jeudi soir Macky Sall.



Les acquis probants de la Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), financés par l’Etat sur un budget initial de 30 milliards de fcfa, ‘’nous ont valu la confiance des partenaires qui nous accompagnent désormais dans le cadre du Programme d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales (PAVIE), d’un montant de 74 milliards sur la période 2020-2022’’, a dit le chef de l’Etat.



Le PAVIE, logé à la DER/FJ, permettra, entre autres de financer plus de 14 000 initiatives entrepreneuriales ; générer ou consolider environ 65 000 emplois directs et 89 000 emplois indirects et former plus de 27 000 entrepreneurs, a expliqué le président de la République dans son adresse à la Nation à l’occasion du nouvel an.



Le chef de l’Etat a réaffirmé que l’emploi et l’auto emploi des femmes et des jeunes restaient une priorité élevée du gouvernement.



’’L’emploi et l’auto emploi des femmes et des jeunes restent une priorité élevée du gouvernement, parce que les femmes et les jeunes sont les forces motrices et le cœur battant de la nation’’, a dit Macky Sall à l’occasion de son message de nouvel an.



’’Je tiens particulièrement à ce que tous les programmes qui leur sont dédiés soient toujours mis en œuvre dans l’équité territoriale, suivant des modalités souples, allégées et adaptées à leurs besoins’’, a-t-il ajouté.



D’autres mécanismes sont aussi consacrés à l’entreprenariat, l’auto emploi et la formation, a rappelé Macky Sall, citant le Fonds national de la Microfinance, le Programme Formation Ecole-Entreprise et les Centres de Formation professionnelle et technique, dont 15 nouveaux seront réceptionnés en 2021.



Il a souligné que soutenir l’employabilité des jeunes, l’intégralité des ressources tirées de la Contribution forfaitaire à la charge de l’employeur sert à financer la filière de la formation professionnelle et de l’apprentissage aux métiers.



Selon lui, le démarrage en 2021 des travaux de construction du 2e parc industriel de Diamniadio, sur 40 hectares, ouvre de nouvelles opportunités d’investissement et de création d’emplois directs et indirects.



