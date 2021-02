Thiès, 17 fév (APS) - Le Sénégal compte acquérir dans les semaines à venir plus de 6.798.000 supplémentaires de doses de vaccin dans le cadre de la stratégie de vaccination de masse contre le nouveau coronavirus, a annoncé mercredi le président Macky Sall.



‘’Je me réjouis d’annoncer que nous avons déjà entamé le processus d’acquisition d’autres lots de vaccin dans les toutes prochaines semaines pour un total de 6.798.000 doses qui nous permettrons d’entrer dans la phase de vaccination de masse’’, a notamment dit le chef de l’Etat, en réceptionnant le premier arrivage de vaccins en provenance de Chine.



La cérémonie a été retransmise en direct à la télévision nationale, la RTS.



‘’La vaccination de masse va démarrer prochainement’’, a-t-il indiqué, non sans appeler la population à, une ‘’adhésion totale’’ à la stratégie nationale de vaccination.



Tout ce que l’Etat du Sénégal a fait en matière de vaccination contre la covid-19 est ‘’conforme aux meilleurs standards dans le monde’’, les vaccins acquis par le Sénégal ayant été ‘’validés au plan international’’, a-t-il assuré.



Selon Macky Sall, le Sénégal a aussi suivi les recommandations de son comité d’experts dont l’expertise est sollicitée ‘’bien au-delà de nos frontières’’.



Le premier lot de 200.000 doses est réservé à trois cibles prioritaires que sont le ‘’personnel de santé de première ligne’’ dans la lutte contre la pandémie, ainsi qu’aux personnes âgées de plus de 60 ans et à celles vivant avec une comorbidité.



Cette première cargaison de vaccins acquise sur fonds propres par le Sénégal auprès de la firme chinoise Sinopharma, a été affrétée à bord d’Air Sénégal et réceptionnée aux environs de 22 heures en présence de l’ambassadeur de la Chine au Sénégal, du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr et de membres du comité national de gestion des épidémies.



Le Sénégal devrait également bénéficier de l’initiative Covax visant à faire bénéficier les pays moins avancés de vaccins, a relevé le chef de l’Etat.



ADI/AKS