+++De l’envoyé spécial de l’APS : Ousmane Ibrahima Dia+++





Paris, 21 déc. (APS) – Le chef de l’Etat, Macky Sall est attendu au Conservatoire national des arts et des métiers (CNAM) de Paris, ce mercredi, au troisième jour de sa visite d’Etat en France.







Au menu de cette étape, il y aura l’Eloge prononcé par le parrain ou par le Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur, la remise des insignes par l’Administrateur général, le discours du chef de l’Etat, la signature d’une convention entre le directeur du CNAM et le ministre sénégalais de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.



Le président de la République ira ensuite à Matignon pour un déjeuner et un entretien avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve.



Le même jour, à 16h, le chef de l’Etat sénégalais se rendra à l’Académie des sciences d’outre mer où il sera installé comme membre associé.



A son arrivée, Macky Sall sera accueilli par l’ancien président sénégalais, Abdou Diouf, ancien secrétaire général de l’OIF.



L’ancien ministre français Jacques Godfrain fera une présentation du président sénégalais qui fera lui aussi une intervention suivie de la remise de médaille et la signature d’un livre d’or.



Le président de la République se rendra ensuite à la Résidence du Sénégal pour une série d’audiences et une réception.



Il passera la nuit à la Résidence du Sénégal.



Jeudi, le chef de l’Etat visitera l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (IFPEN) où il fera une courte intervention. Macky Sall recevra la médaille IFPEN ainsi qu’un diplôme d’honneur.



Il est prévu la signature d’une Lettre d’intention entre le Secrétaire permanent du COS-PETROGAZ et l’IFPEN.



A 11h, Macky Sall s’entretiendra avec Vincent Leguenou, PDG d’Eranove.



Son départ de Paris pour Dakar est prévu à 17heures.



Mardi, Macky Sall a eu droit aux honneurs de la France lors de la cérémonie d’honneurs militaires à l’Hôtel des Invalides, en présence du Premier ministre Bernard Cazeneuve.



Cette cérémonie été marquée par l’exécution des hymnes nationaux, les honneurs militaires, le défilé des troupes, la présentation du détachement et la présentation des délégations sénégalaise et française.



Macky Sall s’est rendu des Invalides au Palais de l’Elysée accompagné par la garde républicaine.



François Hollande et Macky Sall ont eu un entretien avant d’assister à la signature de 7 protocoles ou accords dont un protocole financier d’un montant de 93 millions d’euros dans le cadre du projet du Train express régional (TER), et un protocole d’accord entre l’Agence française de développement (AFD) et le Sénégal pour un montant de 100 millions d’euros, toujours pour le projet TER.



Les deux présidents ont ensuite fait une déclaration conjointe.



Après l’Elysée, Macky Sall s’est rendu au Sénat avant de s’entretenir, à son hôtel, avec Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le climat.



A 15h, le chef de l’Etat sénégalais était à l’honneur, à la mairie de Paris.



La cérémonie s’est déroulée dans la salle des fêtes de la mairie, en présence de l’édile de Paris Anne Hidalgo, d’officiels sénégalais et français, de diplomates, et des membres de la communauté sénégalaise. Elle a été marquée par l’exécution des hymnes nationaux sénégalais et français.



Après l’Hôtel de Ville de Paris, Macky Sall s’est rendu à l’Assemblée nationale pour un entretien avec le président de cette institution Claude Bartolone. Ici également, le chef de l’Etat a eu droits aux honneurs.



Dans la soirée, le président de la République a participé à un dîner d’Etat offert François Hollande.







OID/PON