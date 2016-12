+++De l’envoyé spécial de l’APS : Ousmane Ibrahima Dia+++



Paris, 19 déc (APS) – Le chef de l’Etat, Macky Sall, a visité lundi soir le Musée du Quai Branly Jacques Chirac dont la collection comprend deux objets d’origine sénégalaise, notamment un mégalithe de 6 tonnes et un masque diola.



Ce mégalithe de 6 tonnes fait d’ailleurs partie des objets les plus importants du musée.



Le président de la République, en visite d’Etat en France depuis dimanche, a contemplé divers objets en provenance d’Afrique, d’Océanie et des Amériques.



Pour le chef de l’Etat, le Musée du Quai Branly Jacques Chirac est la preuve qu’il y a eu une civilisation africaine.



Macky Sall, qui a signé sur place le livre d’or, a salué l’initiative de l’ancien président français Jacques Chirac de créer ce musée ‘’au bénéfice de l’humanité’’, soulignant que cela ‘’mérite notre respect’’.



La visite a également été marquée par la signature d’une convention de partenariat d’une durée de cinq ans entre le Musée du Quai Branly et le Musée des civilisations noires de Dakar.



Le document a été paraphé en présence du ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, par Hamady Bocoum, Directeur général du Musée des civilisations noires, et Stéphane Martin, président du Musée du Quai Branly.



Etablissement public placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche, le musée du Quai Branly se veut ‘’un forum ouvert sur le monde avec des propositions artistiques, culturelles de hauts niveaux de lecture et d’angle d’approches différents’’.



Quelque 300 000 œuvres d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques constituent la collection que le musée a pour mission de conserver, de documenter et d’enrichir.



Elle est le résultat d’une histoire, depuis le néolithique en passant par les rois de France jusqu’aux explorateurs et grands ethnologues du 20e siècle.



Situé non loin de la Tour Eiffel, le musée ‘’s’attache à donner de l’importance aux anciennes civilisations d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et des Amériques, à la croisée d’influences culturelles, religieuses et historiques multiples’’.