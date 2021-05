Dakar, 5 mai (APS) – Le chef de l’Etat a demandé aux membres du gouvernement d’examiner avec diligence les points de revendication évoqués dans les cahiers de doléances, afin d’y apporter les réponses appropriées.

’’Le président de la République demande, à chaque membre du Gouvernement, d’examiner avec diligence, en fonction de ses attributions, les points de revendication évoqués dans les cahiers de doléances, afin d’y apporter les réponses appropriées en relation avec le Ministre en charge du Travail’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres ce mercredi.

Le chef de l’Etat a rappelé, par ailleurs, à chaque ministre sectoriel, ‘’l’impératif de rencontrer, au moins une fois par trimestre, les organisations syndicales de son département afin d’assurer la prise en charge optimale des revendications dans le respect des engagements de l’Etat et des équilibres budgétaires et financiers’’.

Selon le communiqué, Macky Sall a rappelé que ‘’le dialogue social demeure une méthode de travail du Gouvernement et saisit l’occasion pour féliciter le Haut Conseil du Dialogue social, au regard du travail remarquable accompli en vue d’asseoir dans l’anticipation et la conciliation, une culture de dialogue social au niveau de tous les secteurs de la vie économique et sociale’’.

Il a souligné, notamment, ‘’l’urgence de renforcer le dialogue social dans la fonction publique, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’enseignement supérieur, où il est indiqué l’urgence de la finalisation consensuelle des décrets d’application de la loi sur les universités publiques’’.

Le président de la République a demandé en particulier, au ministre du Travail, en relation avec le Haut Conseil du Dialogue social, ‘’de lui faire parvenir avant le 15 juin 2021, un plan national de renforcement du dialogue social’’.

Il a indiqué ‘’’l’impératif de faire du travail une valeur essentielle dans notre marche vers l’émergence’’.

Macky Sall a, à ce titre, invite le gouvernement à ‘’accentuer les efforts autour de l’amélioration de la productivité et du développement industriel du pays, mais également de la préservation des emplois, du travail décent et des droits des travailleurs’’.

OID/AKS