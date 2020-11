Dakar, 4 nov (APS) – Le président de la République, Macky Sall, a décliné ce mercredi les priorités assignées au nouveau gouvernement qu’il a formé dimanche, a-t-on appris du communique du 1er Conseil des ministres dudit gouvernement.



Parmi les secteurs érigés au rang de priorité par le chef de l’Etat figurent la sécurité, la souveraineté alimentaire, la santé, l’éducation et la formation professionnelle, rapporte la même source.



Elle cite également la jeunesse, l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes et des femmes.



Il en est ainsi de l’Artisanat et la transformation du secteur informel (érigé en ministère) pour intensifier les processus de valorisation du potentiel économique et du savoir-faire séculaire local, l’accélération d’une part des programmes d’inclusion et d’équité sociale et territoriale (Programme des bourses sécurité familiale, CMU, PUDC, PUMA, Promoville, PACASEN Urbain, PACASEN Rural et d’autre part, des réalisations d’infrastructures routières, portuaires ( Ndayane), aéroportuaires, ferroviaires, hydraulique et d’assainissement pour lutter efficacement contre les inondations.



Le président de la République a évoqué en outre la relance économique, l’industrialisation en mettant en exergue le produire et le consommer local, l’intensification des reformes de l’administration, l’amélioration de l’environnement des affaires et le développement du secteur privé.



L’exécution optimal du PAP2A (Programme d’actions prioritaires) qui traduit le programme ‘’Liggeyal Euleuk’’ (travailler pour l’avenir) avec la réalisation du programme 5-3-5 à savoir les cinq initiatives, les trois programmes phares et les cinq accès universels, y figurent également, selon le communiqué du Conseil des ministres.



AKS