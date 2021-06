Saint-Louis, 12 juin (APS) - Le président Macky Sall est arrivé en fin de matinée à Saint-Louis, première étape d’une tournée d’une semaine dans les localités du nord du Sénégal, a constaté l’APS.



Selon le programme de la visite dont l’Agence de presse sénégalaise (APS) a eu connaissance, Macky Sall démarre son périple à Saint-Louis par une visite, samedi, en fin de matinée, des casiers de Fanaye et l’inauguration du tronçon routier Tarédji-Podor.



Dimanche, le chef de l’Etat va lancer les travaux de la route Diattar-Halwar, Cas-Cas-Demeth et les travaux de la dorsale électrique Ndioum-Linguère.



Lundi, le président Sall sera attendu à Aéré Lao, Pété, Mbolo Birane. Il sera aussi à Agnam et à Thilogne où il va respectivement inaugurer un hôpital et un poste de santé.



Macky Sall va passer la nuit du lundi à Matam où il va présider le lendemain un Conseil présidentiel de développement.



Après cette réunion, le chef de l’Etat va se rendre à Nguidjilone pour le lancement officiel de la route du Dandé Mayo et l’inauguration du Lycée Hassan Sadio Diallo.



Il présidera mercredi à Matam un Conseil des ministres avant de lancer respectivement les travaux du Centre régional hospitalier de Matam et l’Aéroport régional à Ourossogui.



Jeudi, le président de la République va se rendre à Kanel où il va inaugurer un daara moderne, le tronçon Ourossogui-Hamady Ounaré, les ponts de Ganguel Soulé et de Wendou Bosséabé.



Il va procéder vendredi à l’inauguration des réalisations de PROMOVILLES à Matam et lancer les travaux de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté.



L’étape de Ranérou prévue, samedi, marquera la fin de cette tournée économique de Macky Sall dans le Nord.



Le président de la République a déjà effectué une première tournée dans les régions de Kaffrine, Kaolack, Tamba et Kédougou.



