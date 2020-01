Dakar, 29 jan (APS) - Le chef de l’Etat a rappelé, mercredi, en Conseil des ministres, ‘’l’impératif de veiller à l’aménagement harmonieux et durable du territoire national’’ après la validation du nouveau Plan national d’Aménagement et de Développement territorial (PNDAT).



Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’Etat a, à l’entame de sa communication, évoqué la tenue, le 24 janvier 2020, sous sa présidence, du Conseil présidentiel de validation du nouveau Plan national d’Aménagement et de Développement territorial (PNDAT).



Macky Sall a, à cet égard, félicité le ministre des Collectivités territoriales, l’Agence nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) et l’ensemble des personnes, structures et partenaires qui ont contribué au processus d’élaboration de ce plan (PNADT).



Le Chef de l’Etat a rappelé l’impératif de veiller à l’aménagement harmonieux et durable du territoire national.



Il a également rappelé ‘’le respect scrupuleux des orientations qu’il a validées sur la base de quatre principes directeurs : la mise en cohérence des plans sectoriels en déploiement, l’optimisation du potentiel des territoires et de leur développement, la promotion de l’attractivité du Sénégal et la consolidation de la compétitivité des territoires’’.



Selon le communiqué toujours, Macky Sall ‘’a, en outre, particulièrement insisté sur la nécessité d’accorder une importance primordiale à l’aménagement numérique du territoire ; à la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes ; de même qu’à la décentralisation conséquente de la politique industrielle, en adéquation avec les schémas sectoriels de développement des infrastructures nationales et communautaires’’.



Le texte ajoute que le chef de l’Etat ‘’a, dans cet élan, indiqué l’urgence de vulgariser le PNADT auprès des institutions, des collectivités territoriales et du secteur privé, avant l’adoption, en avril 2020, du projet de loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable des territoires’’.



Au demeurant, poursuit la même source, le chef de l’Etat a invité le gouvernement à ‘’adjoindre au PNDAT, un cadastre universel sous le pilotage du ministre des Finances et du Budget, qui proposera, dans les meilleurs délais, un projet de décret portant réorganisation de la Commission de Contrôle des Opérations domaniales (CCOD)’’.



Macky Sall a aussi demandé au Ministre chargé du Plan de finaliser le nouveau système national de Planification.