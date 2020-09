Dakar, 23 sept (APS) – Intensifier de la mécanisation soutenue de l’agriculture, financement exceptionnel de 60 milliards FCFA de la campagne agricole, modernisation spécifique des filières Lait et Viande, etc : le chef de l’Etat a longuement abordé les secteurs de l’agriculture et de l’elevage ce mercredi en Conseil des ministres, a appris l’APS.



Selon le communiqué du Conseil des ministres, Macky Sall ‘’a, à l’entame de sa communication, remercié les populations, les agriculteurs, les organisations de producteurs, les autorités administratives et territoriales pour leur accueil chaleureux lors de sa tournée économique, du 19 au 21 septembre 2020, dans les régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack’’.



La même source ajoute que le président de la République ‘’a également félicité les agriculteurs et groupements de producteurs du Sénégal, les chefs religieux et les organisations paysannes, en particulier, pour les avancées notables constatées dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage’’.



Le communiqué rapporte que le chef de l’Etat ‘’a, en outre, signalé l’urgence d’intensifier la mécanisation soutenue de notre agriculture par la poursuite de la mise à disposition de financements et de subventions adaptées pour l’acquisition de tracteurs et de matériels agricoles accessibles et performants’’.



Il souligne que le président de la République ‘’a, dans cette perspective, invité les ministres concernés à finaliser l’actualisation du cadre juridique relatif au développement des coopératives agricoles’’.



Selon le communiqué, ‘’le chef de l’Etat a, dans le même élan, demandé au ministre de l’Agriculture de veiller à la reconstitution pragmatique d’un Capital semencier national de qualité’’.



Macky Sall a félicité le ministre de l’agriculture et l’ensemble de ses services pour ‘’la bonne planification et le déroulement satisfaisant de la campagne agricole 2020-2021 qui a bénéficié d’un financement exceptionnel de 60 milliards FCFA, soit une augmentation de 20 milliards FCFA comparé à l’année dernière’’.



Il a, dans cette dynamique, exhorté ‘’les acteurs du monde rural à intensifier la transformation industrielle locale des productions en s’appuyant sur les agropoles, en cours de développement, dans le cadre de son initiative +PSE Cap sur l’Industrialisation+’’.



Selon le communiqué, le président de la République ‘’a, par ailleurs, exhorté les acteurs du secteur privé à investir massivement dans l’agro-industrie et l’élevage, à travers l’implantation, sur l’étendue du territoire, de fermes et de domaines agricoles modernes, fortement créateurs d’emplois et de valeur ajoutée pour notre économie’’.



Il a notamment invité les ministres en charge de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Industrie et du Commerce, à ‘’créer des convergences efficientes entre l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA) et l’Institut de Technologie alimentaire (ITA)’’.



L’objectif est ’’d’asseoir une Politique cohérente de recherche-développement, d’innovation, de productivité, de transformation locale et de commercialisation des produits agricoles et d’élevage’’.



Macky Sall a aussi demandé au ministre de l’Elevage de ‘’finaliser, dans le consensus avec les acteurs impliqués, un Programme de modernisation spécifique des filières +Lait+ et +Viande+ afin de réduire significativement nos importations en la matière’’.



