Dakar, 31 déc (APS) – Le chef de l’Etat Macky Sall a appelé mardi les Sénégalais à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles et à mieux protéger les enfants, soulignant que c’est "un défi de notre temps".

"Nous devons mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles, et mieux protéger l’enfance", a-t-il notammant lancé dans son message adressé à ses concitoyens à l’occasion du Nouvel An.

Pour le président Sall, "la protection de la condition féminine et de l’enfance reste un défi de notre temps".

"Les femmes, les filles, sont nos mères, nos épouses, nos enfants. Elles constituent l’autre moitié sans laquelle notre tissu social est incomplet et méconnaissable. Dès lors, violenter une femme, violenter un enfant, c’est froisser et abîmer notre tissu social", a insisté Macky Sall.

C’est pourquoi, le chef de l’Etat déclare avoir soumis à l’Assemblée nationale, qui l’a adopté ce lundi, un projet de loi qui criminalise désormais les actes de viol et de pédophilie.

Ainsi, a-t-il dit, "les peines applicables à ces actes ont été considérablement alourdies, sans possibilité de sursis".

Le président Sall se dit "tout autant déterminé à poursuivre la lutte contre le phénomène des enfants de la rue et leur maltraitance".

Le projet de loi qui criminalise désormais les actes de viol et de pédophilie. avait d’abord été adopté en Conseil des ministres le 27 novembre dernier. Il s’agit d’une loi modifiant celle du 21 juillet 1965, portant sur le Code pénal, relative notamment aux chapitres visant à durcir la répression du viol et de la pédophilie avec des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.

Jusque-là, le viol était considéré comme un délit, passible de cinq à dix ans de prison.

La criminalisation du viol était une demande des associations de défense des droits des femmes à la suite d’une série d’agressions sexuelles relevée ces derniers mois.

En mai par exemple, le corps de Bineta Camara, 23 ans, a été par exemple retrouvé à son domicile de Tambacounda (Est). La jeune femme avait péri lors d’une tentative de viol.

Au lendemain de ce drame, une manifestation avait rassemblé à Dakar 300 personnes pour dire ‘’stop aux violences faites aux femmes’’.

Le président Macky Sall avait alors demandé au ministre de la Justice de préparer un projet de loi criminalisant le viol et la pédophilie.