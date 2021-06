Podor,13 juin (APS) - Le président Macky Sall a loué le ’’travail remarquable’’ au quotidien de l’équipe gouvernementale au service du pays.



‘’ J’aimerais féliciter l’ensemble du gouvernement du Sénégal pour le remarquable travail qui est fait. Je suis trop sévère avec les membres du gouvernement, mais je sais qu’ils font du bon travail. Je voudrais, ici à Podor les remercier’’, a-t-il déclaré.



Macky Sall s’exprimait samedi dans la soirée à l’étape de Podor de sa tournée d’une semaine dans les régions de Saint-Louis et Matam.



Durant la journée, il a visité un périmètre agricole à Fanayé, lancé à Boubé, les travaux de l’axe Boubé-Niandane-Guiro et inauguré le tronçon routier Tarédji-Podor.



‘’J’ai vu de façon concrète la mise en œuvre des politiques publiques, que je vous ai demandé de matérialiser. Cela a été fait dans la plupart des cas, avec célérité et efficacité’’, s’est-il réjoui en présence de plusieurs ministres.



Il a insisté sur le fait qu’il était ’’avare en compliments’’, tout en insistant sur sa détermination à toujours booster le développement et l’émergence du pays.



Il a nommément félicité le ministre des Finances et du budget , Abdoulaye Daouda Diallo, pour la mobilisation des ressources financières de l’Etat, permettant de réaliser les programmes sous fonds propres.







