Paris, 21 déc (APS) – Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall a été installé comme membre associé de l’Académie des sciences d’outre mer, ce mercredi, au troisième jour de sa visite d’Etat en France.







La cérémonie s’est déroulée en présence du président François Hollande et d’autres officiels sénégalais et français. Une minute de silence a été observée à la mémoire de Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal.



A son arrivée à l’Académie, Macky Sall a été accueilli par l’ancien président sénégalais, Abdou Diouf, ancien secrétaire général de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

L’ancien ministre français Jacques Godfrain a présenté Macky Sall en revenant sur sa formation de géologue et sa carrière politique.



Il a relevé ’’la pugnacité, la résistance et la ténacité, la droiture, l’honnêteté et le désir de transparence’’ du chef de l’Etat sénégalais.



Le Sénégal et la France sont entrés ensemble dans l’histoire et depuis longtemps, a-t-il dit. ’’Votre présence ici est légitime et symbolise le destin partagé entre nos deux peuples et depuis si longtemps’’, a t-il ajouté.



Parlant du Sénégal, le présentateur a évoqué la diversité de ses paysages, de ses croyances, sa tradition démocratique, le respect de l’autre et le refus de la fatalité des régimes autoritaires et liberticides.



Jacques Godfrin a également évoqué des symboles comme par exemple, la naissance de Macky Sall le jour où Senghor nomma Abdou Diouf gouverneur de la région du Sine-Saloum.



Pour sa part, Macky Sall a prononcé un discours dans lequel il a exalté les valeurs de l’humanisme, la tradition de tolérance au Sénégal, la place de l’Afrique dans le monde, l’importance de la paix.



Le chef de l’Etat a également insisté sur l’Afrique des travailleurs, des artistes et des artisans, des éleveurs, des hommes de culture, celle des étudiants, des opérateurs économiques, etc.



Il parlé du Plan Sénégal émergent (PSE) et ses grands projets de développement comme la nouvelle ville de Diamniadio et ses infrastructures dont l’Université Amadou Makhtar Mbow, le Train express régional (TER).



’’Pour un monde de fraternité humaine, il faut savoir respecter et aimer’’, a dit Macky Sall avant de recevoir une médaille et de procéder à la signature d’un livre d’or.

L’académie compte parmi ses membres d’anciens présidents dont Abdou Diouf.



Feu Léopold Sédar Senghor a été également reçu à l’Académie qui a pour domaines d’activités l’histoire et la géographie.

Le journaliste Paul Boudarie eut l’initiative de créer une société savante spécialisée dans les problèmes de l’outre-mer. Ce fut l’académie des sciences coloniales dont il fut le premier secrétaire perpétuel, devenu l’Académie des sciences d’outre-mer, le 7 juin 1957.

OID/PON