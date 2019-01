Dakar, 1er jan (APS) – Macky Sall assure qu’il ne va pas briguer un troisième mandat en cas de réélection en février, estimant qu’il ‘’faudra partir’’ conformément à la Constitution qui limite le nombre de mandats à deux.



’’C’est moi qui ai écrit la Constitution. Quand on a ramené le mandat de 7 à 5 ans, j’ai dit que le mandat est renouvelable une fois. J’y ai rajouté une clause qui stipule que nul ne peut faire plus de mandats consécutifs’’, a dit le chef de l’Etat qui était interrogé par la presse sénégalaise, lundi soir, après son message à la Nation à l’occasion du nouvel an.

Le président sortant, candidat à sa propre succession, lors du scrutin présidentiel du 24 février, répondait à cette question, en wolof : ’’(…) En cas de réélection en février, ce sera votre deuxième mandat. Pouvez-vous dire aux Sénégalais que vous ferez deux mandats ?’’.



Pour le chef de l’Etat, la clause selon laquelle nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs a ‘’pour but de clore le débat sur la limitation du nombre de mandats’’.



’’Si réélu, je fais un deuxième mandat de 5 ans. Cela fera 7 plus 5 (….). Il faudra partir (…). C’est ça l’option fondamentale (…)’’, a déclaré Macky Sall qui affirme ne pas ne pas comprendre ce ‘’débat’’ sur le nombre de mandats ‘’malgré toutes ces clauses’’.



Selon l’article 27 de la Constitution du Sénégal, ’’la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs’’.



