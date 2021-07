Dakar, 30 juin (APS) – Le président Macky Sall a appelé mercredi à l’intensification de la mise en place de dispositifs préventifs d’évacuation systématique et rapide des eaux pluviales à Dakar et dans les autres localités du pays.



Cet appel a été réitéré au gouvernement par le chef de l’Etat lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres organisée le même jour au Palais de la République.



’’Le chef de l’Etat invite, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, en relation avec les ministres en charge de l’Intérieur, des Infrastructures, des Collectivités territoriales et du Développement communautaire, à intensifier la mise en place de dispositifs préventifs, nécessaires à l’évacuation systématique et rapide des eaux pluviales dans nombre de quartiers à Dakar et dans les régions’’, rapporte notamment le communiqué ayant sanctionné la rencontre.



Macky Sall a dans le même temps demandé au ministre de l’Intérieur, à travers la Direction de la protection civile, d’assurer, en liaison avec les collectivités territoriales, l’installation adéquate et la fonctionnalité du réseau national de paratonnerres, peut-on y lire.





AKS/OID/ASB