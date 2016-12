+++De l’envoyé spécial de l’APS : Ousmane Ibrahima Dia+++

Paris, 21 déc (APS) – Le chef de l’Etat a rendu hommage à Léopold Sédar Senghor, mercredi, lors de son admission en tant que membre associé de l’Académie des sciences d’outre-mer.

"Hier (mardi), 20 décembre 2016, il y a quinze ans, jour pour jour, nous quittait Léopold Sédar Senghor, poète et Homme d’Etat émérite, premier président de la République du Sénégal", a rappelé Macky Sall dans son discours prononcé devant Abdou Diouf et François Hollande.

"Chantre infatigable de la négritude, Senghor s’est éteint dans le Calvados, en terre normande, celle de son épouse, Colette. Né et enterré au Sénégal, Senghor, l’agrégé de grammaire, membre de l’Académie Française et de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, aimait profondément la France, dont il fit rayonner passionnément la langue", a-t-il souligné.

Selon lui, la figure emblématique de Senghor "est l’expression la plus achevée de ce qui nous unit et nous rassemble ici, enracinés dans nos valeurs de culture et de civilisation, et ouverts aux souffles fécondants de l’extérieur".

"C’est ce que Senghor l’humaniste appelait le +rendez-vous du donner et du recevoir+ qui préfigure la +Civilisation de l’Universel+, dont il était un ardent défenseur", a dit Macky Sall qui a invité l’assistance à observer une minute de silence à la mémoire de Senghor.

Il a rappelé que le président Abdou Diouf, lui aussi membre de l’Académie, est "un des plus fidèles disciples" du premier président de la République du Sénégal.