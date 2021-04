Dakar, 7 avr (APS) - Le chef de l’Etat a invité, mercredi, les ministres en charge de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, à proposer ‘’une nouvelle carte scolaire et universitaire consolidée et optimisée’’.



’’Le chef de l’Etat invite, enfin, les Ministres en charge de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, à proposer une nouvelle carte scolaire et universitaire consolidée et optimisée, conforme à un rééquilibrage du système éducatif national vers le développement d’une formation professionnelle dynamique et adaptée aux besoins de l’économie nationale’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Macky Sall a rappelé au gouvernement ‘’l’importance qu’il attache à l’accélération des réalisations d’infrastructures et de centres de formation professionnelle fonctionnels, afin de promouvoir davantage le renforcement du Capital humain national mais aussi l’employabilité des jeunes dans les territoires (Communes et Départements)’’.



Il a demandé à ce propos, au ministre chargé de la Formation professionnelle ‘’de procéder, d’une part, à l’évaluation rapide du fonctionnement des centres et instituts de formation professionnelle et, d’autre part, à l’actualisation des structures de formation’’.



Le président de la République informe le Conseil qu’il présidera, en fin juin 2021, une réunion présidentielle sur la Formation professionnelle.





OID/AKS