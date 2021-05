Dakar, 25 mai (APS) - Le Conseil européen ’’condamne avec fermeté l’enlèvement’’ du président de transition du Mali et du Premier ministre et ’’appelle à leur libération immédiate’’.

’’Le Conseil européen s’associe à la déclaration de la CEDEAO et de l’Union africaine ; il condamne avec fermeté l’enlèvement du président de transition du Mali et du Premier ministre et appelle à leur libération immédiate’’, indique un communiqué consulté par l’APS.

Selon la même source, ’’l’Union européenne est prête à envisager des mesures ciblées à l’encontre des dirigeants politiques et militaires faisant obstruction à la transition au Mali’’.

Le président Bah Ndaw et le Premier ministre Moctar Ouane ainsi que certains de leurs collaborateurs ont été conduits, lundi, dans la soirée, dans le camp militaire de Kati, près de la capitale Bamako, quelques heures après l’annonce de la formation d’un nouveau gouvernement.