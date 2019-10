De l’envoyé de l’APS : Ousmane Ibrahima Dia



Paris, 3 oct (APS) - Le président du Conseil sénégalais du tourisme a salué les actions mises en oeuvre par les pouvoirs publics pour accompagner et motiver les acteurs du secteur pour une meilleure promotion de la destination Sénégal.



"La motivation est là par rapport aux actes qui ont été posés par le ministre du Tourisme Alioune Sarr qui a redonné goût au secteur. Aujourd’hui le partenariat secteur privé-Etat n’est pas galvaudé, c’est une réalité, c’est extrêmement important", a déclaré Mamadou Racine Sy à des jounalistes dans le cadre du Salon Top de Paris qui se tient jusqu’à vendredi.

Le président du CST s’est réjoui de la "forte présence" à Paris de représentants du patronat du secteur du tourisme, "une première", selon lui, de même qu’il s’est félicité de la signature de conventions avec des opérateurs français.

"Nous avons signé des conventions notamment avec le premier Tour opérator français Caravel, avec le SETO ( Syndicat des entreprises du tour opérating)", a dit M. Sy, qui n’était plus venu au Top Résa "depuis plusieurs années pour diverses raisons".

A propos des conventions signées, il a déclaré : "Nous nous engageons à œuvrer ensemble du point de la vision et des ressources, de la logistique à mettre en place, pour le rayonnement de la destination Sénégal".

Aussi a-t-il salué la présence de de la compagnie nationale Air Sénégal pour "rendre plus dynamique cette synergie entre les acteurs sénégalais et français et ceux d’autres pays".

"Les choses bougent au niveau du principal marché émetteur qu’est la France vers la destination Sénégal. Nous savons de sérieuses raisons de penser que la saison prochaine sera bien meilleure que celle de cette année", a souligné Mamadou Racine Sy.

La "forte présence" du patronat sénégalais à Paris "montre que les choses bougent" dans le secteur du tourisme au Sénégal, a insisté Mamadou Racine Sy.

Il a salué "la vision du président de la République dans le secteur du tourisme pour avoir été le chef de l’Etat à présider le lancement d’une saison touristique, fait de la Casamance une zone économique spéciale, pris un certain nombre de mesures fiscales pour aider le tourisme et mis récemment en place le Conseil sénégalais du tourisme (CST)".

"Ce sont là des signaux politiques très forts, une volonté du Sénégal d’accompagner le secteur privé touristique pur en faire le premier secteur d’activité économique", a-t-il indiqué.

