Dakar, 27 août (APS) - Des manifestations pluvio-orageuses intéresseront la façade Ouest notamment sur les localités situées sur le Centre-ouest du pays au courant de la nuit, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (NACIM).

Toutefois sur le reste du territoire des nuages pluviogénes pourraient y occasionner des pluies faibles, signale-t-elle dans son bulletin de prévision du soir reçu à l’APS.

Dans la journée, fait-on savoir, les activités pluvieuses seront beaucoup plus localisées sur le Centre et le Sud du pays.

La sensation de chaleur moite se maintiendra sur la majeure partie du territoire et les températures maximales varieront entre 31 °C à Dakar et 35 °C à Podor et à Matam, renseigne l’Agence.

Les visibilités seront généralement bonnes, informe-t-elle, ajoutant que les vents seront de secteur Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées.

