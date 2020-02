Kaffrine, 30 jan (APS) – Le ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, a renouvelé, jeudi, l’engagement du gouvernement de parvenir à un accès universel aux services de l’eau et de l’assainissement, à l’électricité, aux transports, à la santé, et à l’éducation dans la région de Kaffrine (centre).



’’Je réitère mes remerciements à tous les acteurs de la région et renouvelle mon engagement pour l’atteinte l’accès universels à l’eau et à l’assainissement, à l’électricité, aux services de transport, à la santé, et à l’éducation dans la région de Kaffrine, conformément à la situation de référence sur l’équité’’, a dit Mansour Faye.



Il s’exprimait au terme d’un processus régional d’élaboration de la situation de référence sur l’équité axée sur les 5 accès universels définis par le chef de l’Etat, en présence du gouverneur Jean Baptiste Coly.



Le secrétaire d’Etat en charge du réseau ferroviaire, Mayacine Camara, le directeur général du centre des œuvres universitaires de Dakar, Abdoulaye Seydou Sow, des élus locaux, des partenaires, des coordonnateurs de projets entre autres acteurs ont également pris part à la rencontre.



Mansour Faye a expliqué que la région de Kaffrine a été choisie pour tester la démarche et les outils avant d’étendre l’initiative à d’autres régions du pays.



’’Après avoir exploité les résultats des CRD et approfondi la discussion avec les élus dans le cadre d’une rencontre spéciale, nous avons perçu avec plus de précision l’acuité des problèmes qui se posent dans les territoires dans le domaine de l’accès aux services sociaux de base, mais surtout avons-nous mesuré l’urgence avec laquelle ces questions se posent’’, a ajouté le ministre.



Il a insisté sur le fait qu’il restait encore énormément de choses à faire bien que l’Etat avait déjà consenti d’énormes efforts d’investissement dans le monde rural ces dix dernières années dans les domaines de l’hydraulique, de l’électrification, du désenclavement entre autres.





’’Ce qui est surtout à noter ce sont les importantes disparités tant sociales que territoriales qui existent entre les communes, les départements et les régions et surtout entre le milieu urbain et les territoires ruraux. Cela risque de constituer le goulot d’étranglement le plus important pour la réalisation de l’objectif d’un développement durable et solidaire à l’horizon 2035 fixé par le chef de l’Etat’’, a souligné Mansour Faye.



’’Conformément à la mission principale de notre ministère définie par le président de la République, nous avons perçu la nécessité de travailler d’abord sur la réduction de ces disparités et inégalités de développement afin de contribuer à la construction d’un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous et à l’atteinte des cinq accès universels sur l’ensemble du territoire national’’, a-t-il fait savoir.



Pour ce faire, estime le ministre, il faut ’’travailler avec méthode, avec une approche faite de planification progressive, d’organisation systématique et de programmation harmonisée afin de rationaliser les ressources, intégrer les stratégies et mobiliser les acteurs dans le sens d’une efficacité accrue des investissements pour une couverture plus équitable de nos territoires’’.



C’est dans ce cadre, dit-il, que son ministère ’’a initié cette démarche qui consiste à appuyer chaque région à élaborer un document sur la situation de référence, un état des lieux sur les cinq accès universels qui lui permettra de déterminer les zones prioritaires d’intervention, les situations les plus tangibles’’.



Mansour Faye a relevé que la région de Kaffrine est classée ’’la plus pauvre’’ selon l’indice du capital humain de la Banque mondiale en 2018



Lors de cette première conférence régionale spéciale d’harmonisation sur l’équité, un document remis à la presse indique que la région compte 685 Km de routes non revêtues, 218,9 Km de routes revêtues, soit un taux de couverture.



La région compte seulement cinq gares routières et 267,63 kilomètres de routes non revêtues dégradées.



Sur les 1128 villages de la région de Kaffrine, seuls 203 sont électrifiés, soit un taux de couverture de 19,24%. Le taux de couverture en eau est de 83,2% en 2019.



Le même document montre que le taux brut de scolarisation est de 47,3% dans la région.



Sur les 1128 villages de la région, les 95 ont déjà bénéficié de poste de santé, soit un taux de couverture à l’accès aux infrastructures sanitaires de 62,2% en 2019.