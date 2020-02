Matam, 3 fév (APS) – Souleymane Ndiaye, nouveau préfet de Matam, a été officiellement installé dans ses fonctions lundi au cours d’une cérémonie présidée par le gouverneur de cette région du nord du pays, Mouhamadou Moctar Watt.



La manifestation s’est déroulée en présence des autorités administratives, territoriales, des responsables des structures étatiques du département et des autorités religieuses et coutumières.



Au moment de prendre la parole, le nouveau préfet s’est engagé à faire de son mieux pour réussir ses missions en collaboration avec les autorités administratives et locales et l’ensemble des populations.



Il a insisté sur l’importance pour les populations de faire preuve de vigilance et de collaborer avec les autorités dans le cadre du renforcement de la sécurité



‘’Je compte sur la vigilance et la collaboration de tous pour faire face à toutes les menaces, particulièrement au terrorisme qui sévit dans notre sous-région. La dénonciation doit être un réflexe pour chacun, devant fait suspect dans nos quartiers et nos villages’’, a-t-il notamment déclaré.



Le nouveau préfet s’est en outre engagé à s’inspirer du dialogue national initié par le chef de l’Etat afin de prévenir d’éventuels difficultés ou clivages dans l’espace scolaire.



Souleymane Ndiaye a invité ses désormais collaborateurs à un engagement sans faille dans les opérations de nettoiement de désencombrement des emprises sur la voie publique qu’il compte initier dans le but de parvenir à un cadre vie beaucoup plus attrayant dans le département de Matam.



ADS/AKS