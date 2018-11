Dakar, 30 oct (APS) - La secrétaire générale sortante de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Michaëlle Jean, a condamné avec "la plus grande fermeté" l’attentat perpétré lundi dans le centre-ville de Tunis par une femme Kamikaze



"Je condamne cet acte odieux et lâche qui ronge la population tunisienne, et nous tous avec elle, dans l’horreur", a-t-elle déclaré dans un communiqué reçu à l’APS.



Elle a ajouté : "cette attaque Kamikaze à la ceinture explosive est une nouvelle tentative de répandre et faire régner largement sur le monde, la règle de la terreur, de déstabiliser les institutions démocratiques tunisiennes, et la paix dans le monde".



Pour Michaëlle Jean, la victoire sur le terrorisme passe par une mobilisation multilatérale qui montre sans équivoque une communauté internationale unie dans ce combat. Plusieurs personnes, dont de nombreux policiers, ont été blessées dans cette attaque à Tunis.



La Secrétaire générale a, ainsi, au nom de toute la Francophonie, présenté ses sympathies aux blessés, à la population sous le choc ainsi qu’aux autorités tunisiennes.



L’attentat perpétré lundi sur l’Avenue Bourguiba par une femme Kamikaze a fait 9 blessés.



