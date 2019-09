Dakar, 6 sept (APS) – Le chef de l’Etat sénégalais a présenté ses ‘’condoléances émues’’ au président et au peuple zimbabwéens après le décès, vendredi, de l’ancien président Robert Mugabe.



’’J’adresse mes condoléances émues et celles de la nation au Président @edmnangagwa et au peuple zimbabwéen, suite au décès du père de la nation, le président Robert Mugabe’’, a déclaré Macky Sall sur tweeter.

L’ancien président du Zimbabwe Robert Mugabe est mort à l’âge de 95 ans, a annoncé vendredi son successeur, Emmerson Mnangagwa, sur son compte Twitter.



Mugabe, malade, était hospitalisé depuis plusieurs mois à Singapour.



’’C’est avec la plus grande tristesse que j’annonce le décès du père fondateur du Zimbabwe et de l’ancien président, le commandant Robert Mugabe’’, a déclaré Emmerson Mnangagwa dans un tweet.



En novembre 2017, Mugabe a du démissionner, poussé vers la sortie par les militaires et son parti sous la houlette d’Emmerson Mnangagwa.

Robert Mugabe avait pris les rênes de l’ex-Rhodésie, devenue indépendante, en 1980.

OID