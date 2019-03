Dakar, 8 mars (APS) – Nestlé, géant mondial de l’industrie agroalimentaire, envisage de développer un plan d’accélération de la parité hommes-femmes dans les pays de l’Afrique centrale et de l’ouest dans le cadre de la célébration de la journée internationale du droit des femmes, a appris l’APS.

"Nestlé, plus grande entreprise mondiale de produits alimentaires et de boissons, s’engage à mettre en place un nouveau Plan d’Accélération de la Parité hommes-femmes dans les pays d’Afrique centrale et de l’Ouest dans le cadre la Journée internationale de la femme 2019 ce 8 mars", indique la multinationale suisse dans un communiqué parvenu à l’APS.

Dans ces deux parties de l’Afrique subsaharienne Nestlé entend notamment concrétiser ledit plan par le biais d’initiatives telles que des formations de sensibilisation aux préjugés sexistes, la mise en place de plan développement de carrière et des programmes de mentorat pour les femmes, souligne la même source.

Davantage de femmes sur le lieu de travail mais aussi à des postes de direction, constitue un plus dans le monde des affaires et surtout un objectif à atteindre pour aboutir à un équilibre des sexes, rappelle le communiqué publié à l’occasion de la célébration de la journée internationale dédiée aux droits des femmes.