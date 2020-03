Dakar, 12 mars (APS) – Au total, 71 personnes présentées comme des ‘’contacts de haut risque’’ ont été identifiées et font l’objet d’un suivi des services sanitaires après la confirmation jeudi de cinq nouvelles contaminations au coronavirus au Sénégal, a révélé le directeur du Centre sénégalais des opérations d’urgences sanitaires.



Ces victimes potentielles du Covid-19 sont des proches du Sénégalais contrôlé positif au coronavirus après avoir développé les symptômes à son retour d’Italie. Parmi elles figurent également des agents de santé, a souligné le docteur Abdoulaye Bousso.



‘’Dans de pareil cas, nous essayons de rechercher l’ensemble des personnes qui ont été en contact avec les malades. A ce jour, par rapport au dernier cas recensé, celui de Touba, nous avons listé 71 personnes qui sont essentiellement des membres de sa famille et quelques membres du personnel de santé’’, a-t-il notamment déclaré lors du point quotidien de la situation.



Le directeur du COUS a rappelé que les autorités sanitaires étaient également dans l’attente de la liste des passagers du vol de la Royal Air Maroc que le patient rentré d’Italie avait pris dans la nuit du 6 au 7 mars.



‘’Nous attendons la liste des passagers que la compagnie devra nous donner. Il faut rappeler que ces derniers ne sont pas des contacts à haut risque, par ce que dans l’historique de ce patient, il a commencé à développer des signes une fois arriver sur le territoire sénégalais’’, a tenté de rassurer le docteur Bousso.



Il a averti qu’il était possible que de nouveaux cas positifs soient détectés parmi les 71 individus faisant l’objet d’un confinement, faisant, dans le même temps, valoir que le fait d’en enregistrer un nouveau serait la preuve que tour des contacts avait été fait.



Les autorités sanitaires ont, à ce jour, répertorié 1041 contacts en attendant la liste des passagers ayant voyagé avec le sénégalais revenant d’Italie à bord d’un avion de la compagnie Royal Air Maroc, a assuré le directeur du COUS.



Selon le docteur Bousso, les personnes qui avaient voyagé avec le premier cas testé positif, un ressortissant français, et le quatrième, une britannique aujourd’hui guéris, ont été sorti de la liste des cas suspects après un suivi de deux semaines.



‘’Nous avons aujourd’hui 448 passagers que nous ne suivons plus. Nous avons actuellement 593 personnes que nous suivons dans le cadre de notre programme de suivi. Nous sommes vraiment à pied d’œuvre pour suivre nos contacts’’, a-t-il fait savoir.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a confirmé le même jour la contamination de cinq nouvelles personnes au coronavirus, des proches du Sénégalais contrôlé la veille positif au Covid-19 après être rentré d’Italie.



Ces nouvelles infections portent à huit le nombre de patients atteints du coronavirus au Sénégal. Ils sont actuellement internés au service des maladies infectieuses du centre hospitalier et universitaire de Fann, à Dakar, a souligné le porte-parole du ministère de la Santé, le docteur Aloyse Waly Diouf.



Diouf, également directeur de cabinet dudit ministère, a lors d’un point quotidien de la situation, rappelé que le pays a enregistré depuis le 2 mars, dix cas positifs au Covid-19.



Un ressortissant français et une britannique ont été déclarés guéris et ont pu retourner à leurs domiciles, alors que les huit autres sont hospitalisés à l’hôpital de Fann, selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





