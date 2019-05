+++De l’envoyé spécial de l’APS : Abdou Kogne Sall+++

La Mecque, 29 mai (APS) – La réunion préparatoire des experts de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), ouverte lundi à Djeddah a débouché sur l’adoption d’un projet de déclaration qui sera soumis jeudi aux ministres des Affaires étrangères des Etats membres, a appris l’envoyé spécial de l’APS.

La rencontre a planché sur le projet de la Déclaration finale qui sera soumis aux ministres des Affaires étrangères. Les experts ont également élu les membres du bureau et adopté le programme de travail ainsi que l’ordre du jour, en plus des documents de la réunion ministérielle, a notamment indiqué l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Aucune information n’a pour l’heure filtré de ce projet de déclaration ayant sanctionné la rencontre organisée sous la direction du ministre saoudien des Affaires internationales et multilatérales, Dr Abdulrahman Al-Rassi.

Les experts de haut niveau de l’OCI ont dans le même temps élu les membres du bureau et adopté le programme de travail ainsi que l’ordre du jour et les documents de la réunion ministérielle prévue à la veille du sommet ordinaire auquel les chefs d’Etat et de gouvernements des pays membres prendront part.

La Mecque abrite vendredi le 14ème sommet de l’Organisation de la coopération islamique sous la présidence du Serviteur des deux saintes mosquées, le Roi Salman Bin Abel Aziz Al Saoud.

La manifestation consacrée au thème : "Makkah Al Mukarram, main dans la main vers l’avenir" va permettre ainsi aux chefs d’Etat et de gouvernement d’examiner plusieurs points d’actualité relatifs aux intérêts de pays membres, en vue de contribuer à consolider leur unité et leur solidarité tout en développant leurs relations.

Le chef de l’Etat sénégalais, président du Comité permanent pour l’information et les affaires culturelles (COMIAC) de l’OCI va participer à cette rencontre au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’organisation appelés à dégager une position commune sur les évènements en cours dans le monde musulman.

Macky Sall est notamment attendu ce mercredi en Arabie Saoudite.

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) est présentée comme la plus grande organisation intergouvernementale après l’Organisation des Nations unies.

Elle regroupe 57 Etats membres et a pour vocation de promouvoir la coopération au sein du monde islamique.