Ogo (Matam), 2 oct (APS) – Le maire de la commune de Ogo, Amadou Kane Diallo, a procédé mercredi à une remise de fournitures scolaires aux écoles primaires de la commune, a appris l’APS.

La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de la mairie en présence de Mamadou Dia, inspecteur adjoint à l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Matam, des conseillers municipaux, des directeurs d’école et des parents d’élèves.

Ces fournitures scolaires d’une valeur de 7 millions de francs sont composées de cahiers, de stylos, de boites de craie et d’ordinateurs.

Le représentant de l’IEF, Mamadou Dia, a apprécié le geste du maire, saluant les efforts qu’il ne cesse de fournir depuis son accession à la tête de la municipalité.

Le concept Oubi Tey Jang Tey est bien possible dans la commune de Ogo parce que tous les intrants sont réunis pour un bon démarrage des enseignements-apprentissages, a dit Amadou Samba Dieng, président du collectif des enseignants.

Par ailleurs, la mairie a annoncé des travaux de réhabilitation et de construction de salles de classe pour éradiquer définitivement les abris provisoires dans la commune. Ce programme va participer à la mise en œuvre de la politique d’augmentation et de mise à niveau des capacités d’accueil et d’amélioration des conditions de travail et d’apprentissage.