Rosso Mauritanie, 25 mars (APS) - Le contrat ouvrant la voie à la construction du pont de Rosso a été signé ce jeudi à Rosso Mauritanie par les ministres mauritaniens et sénégalais en charge des Transports, Mohamed Lemine Dhehby et Mansour Faye, a constaté l’APS.

A cette occasion, le ministre mauritanien des transports M. Dhehby a indiqué que ’’le bac de Rosso est resté le seul moyen de transit entre nos deux pays d’une part et entre l’Europe, le Maghreb et l’Afrique de l’ouest d’autre part’’.



’’II a joué un rôle vital au cours des dernières décennies mais avec la demande croissante de transport sur l’axe reliant l’Europe et l’Afrique via nos deux pays’’, ajoute-t-il, notant que le bac était ’’devenu incompatible avec la croissance rapide des transports sur cet axe’’.



Selon lui, ’’en réponse à cette croissance rapide, pour favoriser l’intégration régionale, et pour renforcer les liens de fraternité entre nos deux pays frères, les gouvernements de nos deux pays ont décidé de construire ce pont de Rosso’’.



Quant au ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du Désenclavement du Sénégal Mansour Faye, il a salué cette initiative qui traduit ’’notre commune volonté d’impulser un souffle nouveau aux relations’’ entre les deux pays et ’’agissant ensemble pour construire à tous les niveaux une collaboration dynamique positive et confiante’’.



’’Nous avons la responsabilité de préserver cet héritage familial pour léguer à nos enfants et aux générations futures un espace sénégalo-mauritanien stable et apaisé dont toutes les composantes vivent en harmonie’’, a t-il confié.



Selon lui, ’’cela passe entre autres par la réalisation d’infrastructures modernes d’intégration régionale à l’image de ce pont qui matérialise l’amitié entre’’ les deux peuples et les deux Etats.



D’un coût de 87,63 millions d’euros, les travaux qui vont durer 30 mois ont été confiés à une société chinoise après un appel d’offres international.



Les ministres de l’Economie et des Finances des deux pays ainsi que els représentants des bailleurs comme la BAD, la Banque européenne d’investissement ont pris part au lancement des travaux.



