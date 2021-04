Kaffrine 31 mars (APS) - Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires a réaffirmé, mardi, l’importance que le chef de l’Etat accorde à la question de la territorialisation des politiques publiques.

’’Cette préoccupation (la territorialisation des politiques publiques) a déjà un écho favorable auprès du président de la République qui comprend que le développement ne peut se faire qu’à partir des territoires’’, a soutenu Omar Gueye.

Il s’exprimait à Kaffrine lors de la rencontre de partage et d’échange du collectif des maires du Sine Saloum avec les agences et structures d’appui au développement communautaire et à l’emploi des jeunes.

Cette rencontre a permis, selon le ministre, de passer en revue les problématiques en matière d’équité territoriale, en présence de membres du gouvernement, des directeurs généraux de structures intervenant sur la question de la territorialisation.

Omar Ba, président des maires du pôle territoire Sine Saloum, a souhaité l’institutionnalisation de cette rencontre, suggérant la mise en place d’une commission technique de suivi et d’exploitation des conclusions et d’un dispositif qui permet de concrétiser la question du développement des territoires.



Le Collectif des maires, après avoir écouté les présentations des différents responsables de structures d’appui au développement communautaire et à l’emploi des jeunes, ont fait une résolution pour réaffirmer leur soutien au chef de l’Etat.

MF/OID