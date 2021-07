Matam, 13 juil (APS) – Le concept ’’One Health’’ (une seule santé) qui promeut une approche intégrée de la santé publique, animale et environnementale, est une réalité dans la région de Matam (nord), a indiqué le gouverneur Mouhamadou Moctar Watt.

’’One Health est une réalité au niveau de la région de Matam et nous avons également des profils qui maitrisent cette approche. Au quotidien, à travers leurs activités, ils cherchent à davantage imposer cette démarche dans le cadre de la prise en charge des problèmes de santé public’’, a souligné M. Watt.

Il s’exprimait à la fin d’un Comité régional de développement sur le concept ’’One Health’’.



L’autorité administrative a expliqué que ’’c’est une approche qui prône l’interdisciplinarité en matière de prise en charge de santé public, étant entendu qu’il ne faudrait pas créé des cloisons entre la santé de manière classique et celle animale, mais également en prenant en compte des facteurs environnementaux’’.

’’Ces dernières années, il y a eu éclosion de ce qu’on appelle les maladies émergentes et on a montré que 60% de ces maladies infectieuses sont d’origine animale’’, a t-il relevé.



’’Récemment, on a vu avec le cas de la Covid-19 où certaines thèses plaident en faveur de l’origine animale de cette infection. Donc autant d’éléments que l’on peut convoquer et qui peuvent justifier la pertinence de cette initiative’’, a t-il ajouté.

’’C’est pour nous, une occasion de capaciter les acteurs territoriaux. Dans la démarche, il y a eu le souci de l’appropriation d’autant plus que certains thèmes ont été animés par des chefs de service régionaux’’, a t-il souligné.

ADS/OID/AKS