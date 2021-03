Dakar, 3 mars (APS) – L’opposant Ousmane Sonko, leader des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), a été arrêté et placé en garde à vue à la section de recherches de la gendarmerie de Colobane, à Dakar, a annoncé un de ses avocats, Me Bamba Cissé.

L’information, agitée un peu plus tôt par des sources médiatiques, a été confirmée par l’avocat qui évoque le motif de ’’trouble à l’ordre public et de participation à une manifestation non-autorisée’’.

Cette arrestation est survenue au moment où Ousmane Sonko se rendait au Palais de justice de Dakar pour déférer à une convocation d’un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire portant sur une affaire ‘’viols répétés et de menaces de mort’’ dans laquelle le responsable politique de l’opposition est cité.

Des incidents ont été notés entre de jeunes partisans du leader politique et des gendarmes sur le trajet, occasionnant un blocage pendant plusieurs heures du cortège de Sonko.

Le candidat arrivé troisième à l’élection présidentielle de 2019 fait l’objet d’une information judiciaire consécutive à des accusations de viols et de menaces de mort émanant d’une jeune employée d’un salon de beauté et de massage.

AKS/ASB