Dakar, 24 juin (APS) – Un atelier de formation sur les techniques de prospection du criquet pèlerin s’est ouvert mercredi à Mbao (banlieue de Dakar) à l’intention des agents des bases de surveillance et des directeurs régionaux de développement rural (DRDR) des régions nord du pays, a appris l’APS.

Cette formation de cinq jours vise à "outiller de manière pratique" les participants venus des cinq régions les plus à risque par rapport à l’entrée du criquet pèlerin.

Elle est organisée par la Direction de la protection des végétaux (DPV) du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural.

"Les Services d’information de la FAO ont communiqué sur la résurgence acridienne majeure qui sévit dans la corne de l’Afrique, notamment au Kenya, en Ethiopie et en Somalie", ont fait savoir les organisateurs dans un document.

"La situation est extrêmement alarmante dans ces pays et risque de s’empirer avec les conditions météorologiques devenues très favorables à la reproduction et à la maturation des essaims", lit-on dans le texte.

Déjà, note la même source, "avec l’appui des Partenaires au développement, les équipes de lutte de différents pays sont mobilisées et des efforts soutenus sont consentis dans les opérations de lutte terrestre et aérienne en vue de maitriser la situation dans ces pays infestés".

Le document indique que "les risques d’invasion sont devenus de plus en plus probables et la FAO met en garde contre une menace potentielle en début et en fin d’été (juin et octobre) 2020". Il souligne qu’un Plan d’action régional a été élaboré par la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en région occidentale (CLCPRO) dont le Sénégal fait partie.

Ce plan prévoit le déclenchement du Plan régional de gestion du risque acridien (PGRA) et des Plans nationaux d’urgence acridienne (PNUA), où la mise en œuvre des formations nationales des acteurs de la lutte antiacridienne des pays occupe une place prépondérante, renseigne-t-on de la même source.