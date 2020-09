Diamniadio, 29 sept(APS)- Le Conseil présidentiel sur la relance de l’économie sénégalaise, s’est ouvert peu après 10 heures, au Centre international de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio(CICAD), en présence du Chef de l’Etat Macky Sall et de l’ensemble des parties prenantes de la politique économique et sociale du pays, a constaté l’APS.



Une centaine de participants, représentant le gouvernement, les services étatiques, le secteur privé, des partenaires au développement prennent part à cette rencontre devant déboucher sur l’adoption d’un schéma de relance de l’économie sénégalaise ébranlée par la crise sanitaire née de la propagation du Covid-19.



D’un taux prévisionnel de croissance de plus de 6 % du Produit intérieur brut, le Sénégal devrait se retrouver avec une croissance de 0, 7 % à la fin de l’année. Une projection récemment confirmée par le Fonds monétaire international qui avait dépêché une mission dans le pays.



Après six années consécutives de mise en œuvre du Plan Sénégal émergent(PSE) marquées par des résultats très satisfaisants avec un taux de croissance moyen annuel de 6,6%, durant toute la période , la pandémie de la COVID-19 est venue secouer fortement cette dynamique, indique ainsi le gouvernement dans un document dont l’APS a obtenu copie.



Il souligne que face à cette crise ‘’ sanitaire exceptionnelle et inédite’’ qui n’a épargné aucune économie dans le monde, le président de la République a mis en place des mesures d’urgence à travers le Programme de résilience économique et sociale(PRES). Doté de 1.000 milliards de francs CFA.



Tirant les enseignements de la crise et des nouveaux défis, pour assurer la relance de l’économie, une réorganisation des priorités s’impose, le Sénégal a procédé à l’ajustement du deuxième Plan d’actions prioritaires(PAPII) du Plan Sénégal émergent(PSE) pour la relance de l’économie, fait remarquer la même source.





