Dakar, 1er jan (APS) – Le Musée des Civilisations Noires sera officiellement ouvert au Grand public ce mercredi à 16 h sous la présence effective de Abdou Latif Coulibaly, ministre de la Culture, annonce un communiqué reçu à l’APS.





La même source souligne qu’à cette occasion, ‘’les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les expositions inaugurales du Musée avec près de 1 500 oeuvres d’art du monde entier’’.





Le MCN a été inauguré le 6 décembre 2018 par le président de la République, Macky Sall, en présence de son homologue des Comores, Azali Assoumani, et du ministre chinois de la Culture, Luo Shugang.

Construit sur une superficie totale de 15.000 mètres carrés sur quatre niveaux, il compte 5.000 mètres carrés de surface réservés aux expositions, ainsi qu’un auditorium de 150 places pour abriter conférences de presse, séminaires et autres colloques.

Il est également doté d’un espace dénommé "Agora" ou "Pencc", "ouvert à l’africaine et convivial" et destiné à recevoir des spectacles et rencontres artistiques.

Le projet d’édification d’un musée des civilisations noires a été émise pour la première fois en 1925 par le Sénégalais Lamine Senghor et des intellectuels africains dont l’ambition était de réhabiliter, par ce biais, "la dignité de l’homme noire".

La première pierre de l’édifice a été posée en décembre 2011 par l’ancien chef de l’Etat du Sénégal, Abdoulaye Wade, avant le début des travaux en avril dernier.

OID