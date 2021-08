Dakar, 24 août (APS) – Le président du Conseil constitutionnel a rappelé mardi que le juge constitutionnel était le garant du respect de la suprématie de la Constitution, de l’équilibre des pouvoirs et de la consolidation de l’Etat de droit.



’’Il s’agit de s’engager devant quelque chose qui est plus grand que soi en l’occurrence le peuple souverain. Etre juge constitutionnel, c’est en effet se faire le garant du respect de la suprématie de la Constitution, c’est aussi veiller à l’équilibre des pouvoirs et à la consolidation de l’Etat de droit’’, a dit Pape Oumar Sakho lors de la cérémonie de prestation de serment de trois membres du Conseil constitutionnel.



Selon lui, ’’ce qui est nouveau c’est cette tendance de plus en plus marquée à se substituer d’office au juge en jugeant avant lui, en interprétant ses décisions non pas à la lumière du droit mais à travers le prisme des passions et des préjugés, des ambitions personnelles et des intérêts particuliers’’.