Dakar, 25 mai (APS) - La France a dégagé une enveloppe de 500 000 euros, soit 332 500 000 F CFA, en 2021 pour soutenir les activités d’urgence et de résilience menées par le PAM au Sénégal dans "les régions les plus affectées par les effets des changements climatiques et l’impact de la pandémie Covid-19", a appris l’APS.

"Cette aide d’urgence vise à remédier à la détérioration de la situation alimentaire, provoquée par la Covid-19, dans les départements de Matam et Podor sur une période de trois mois (mai à juillet 2021), coïncidant avec la période de soudure’’, a souligné Philippe Lalliot, Ambassadeur de France au Sénégal dans un communiqué.

"Un total de 2 035 ménages vulnérables recevront des transferts monétaires pour leur permettre de couvrir leurs besoins alimentaires de première nécessité. Les femmes vulnérables chefs de ménage, les ménages avec enfants malnutris ou encore les ménages n’ayant aucune source de revenu seront prioritairement ciblés", a ajouté le diplomate.

"Le PAM, Prix Nobel de la Paix en 2020, est pour nous un partenaire privilégié dans notre travail pour le renforcement de la paix, les solutions aux causes profondes de la migration, l’éradication de la pauvreté, l’éducation, le genre et l’innovation", a-t-il poursuivi.

Le communiqué signale que "les événements liés au climat, entrainant l’installation précoce des périodes de soudure, ainsi que les effets négatifs de la pandémie Covid-19, ont durablement impacté la production agricole, l’accès aux marchés et les moyens de subsistance’’.

Le document relève que ‘’les résultats du Cadre Harmonisé de mars 2021, permettant l’identification des zones à risques et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle, ont démontré une situation alimentaire critique en raison des mauvaises récoltes, de la baisse des envois de fonds, de la perte de revenus résultant des restrictions de voyage et de la fermeture temporaire des marchés d’autres parts’’.

Le texte indique que ‘’dans un tel contexte, le PAM au Sénégal s’aligne sur les priorités du gouvernement, afin de contribuer efficacement aux réponses d’urgence mises en œuvre pour faire face à la pandémie Covid-19’’.

Selon Terki, sa Directrice et Représentante Résidente au Sénégal, ’’le PAM remercie encore une fois la France pour cette importante contribution représentant une première tranche d’une série de subventions destinées à soulager les effets des changements climatiques sur la vie des populations vulnérables des régions au Nord du Sénégal’’.

’’La pandémie Covid-19 est venue aussi exacerber la situation ; et c’est grâce à cet appui financier de la France que nous pouvons adapter nos programmes aux besoins urgents des populations que nous assistons dans les domaines alimentaire et nutritionnel’’, a-t-elle précisé.

Le communiqué explique que dans ‘’une approche intégrée’’, le PAM et ses partenaires du gouvernement que sont les ministères de l’Education nationale, de la Santé, de l’Agriculture et de l’Equipement Rural ; ainsi que les Secrétariats Exécutifs du Conseil National de Sécurité Alimentaire (CNSA) et du Conseil National de Nutrition (CNDN) ‘’mèneront une assistance alimentaire en période de soudure via les transferts monétaires’’.

"Ces activités, seront combinées à des distributions de produits nutritionnels aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 5 ans pour freiner la progression de la malnutrition dans cette zone sahélienne où les taux dépassent le seuil d’urgence de 10 pour cent’’, souligne-t-on.

’’Aussitôt après la soudure, les mêmes communautés seront encadrées par le PAM à travers des activités de résilience pour leur permettre de mieux faire face par elles-mêmes aux prochains chocs climatiques ou socio-économiques’’, ajoute le communiqué.

OID/ASB