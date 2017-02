Dakar, 3 fev (APS) - Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye, va prendre part, samedi, à Kaléta, en Guinée à la cérémonie de lancement des travaux du Projet Energie de l’OMVG sur la ligne d’interconnexion, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Il s’agit des travaux de construction d’une ligne haute tension de 225 KV, et d’une longueur de 1677 km dont 702 km sur territoire sénégalais, indique la source.



Selon le communiqué, cette infrastructure va permettre l’évacuation de l’énergie des barrages Sambangalou et de Kaléta, et en même temps, connecter les réseaux OMVS et OMVG à partir de Tambacounda, ville où l’OMVS compte étendre son réseau (avec une ligne reliant Kayes à Tamba).



"Le financement du projet est estimé à plus de 494 millions d’euros, avec une contrepartie financière de 20 milliards à supporter par les quatre Etats-membres de l’OVMG, (Gambie, Guinée-Bissau, République de Guinée et Sénégal), dont les 48% par le Sénégal", indique encore la source.



L’ouvrage va permettre au Sénégal de "renforcer sa politique de mix-énergétique" et de franchir "un important pas" vers son indépendance énergétique et en rapport avec la politique nationale de développement durable.



Le barrage de Kaléta (240 MW) mis en service depuis fin 2015 est une priorité pour la Guinée qui va céder 30% de l’énergie de Kaléta, aux pays membres de l’OMVG avec un quota de 20% pour le Sénégal, signale-t-on.