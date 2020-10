Dakar, 9 oct (APS) – Un ouvrage intitulé "Théorie des Relations internationales : conflits et migrations" du Sénégalais Ousmane Sané, chercheur spécialisé en gestion de conflits et diplomatie économique paraitra le 20 octobre prochain, a appris l’APS.



Préfacé par Carlos Antonio Carrasco, ambassadeur, délégué permanent de la Bolivie auprès de l’UNESCO et professeur en Sciences politiques, l’ouvrage riche de 226 pages est édité par la maison d’édition "Publishroom factory Paris".



Dans ce livre, l’auteur doctorant à Horizons university Paris et titulaire d’un Master 2 en relations internationales et diplomatie au Centre d’études diplomatiques et stratégies de Paris (CEDS) met en exergue la place de l’Afrique dans les relations internationales, avec ses multiples conflits et leurs résolutions.



Ousmane Sané visite également, dans cette production, les actions de maintien de la paix ainsi que la manière dont les organisations internationales interviennent pour le règlement des conflits et met l’accent sur l’impact de la Covid 19 sur les migrations.



"Les crises politiques et économiques ont provoqué une ruée clandestine vers l’Europe de certaines populations. Ces immigrés clandestins sont des minorités qui sont victimes de xénophobie et de racisme" écrit-il.



Ce livre préfacé par un membre associé de l’Académie des Sciences d’Outre-mer a permis à Ousmane Sané de partager son analyse sur les "hauts faits d’armes diplomatiques" du Rwanda et du Sénégal.



"Malgré les difficultés rencontrées par la plupart des Etats africains, le Rwanda reste un modèle de développement économique en Afrique depuis la sortie du génocide de 1994, grâce à la politique efficace du président Kagamé", a expliqué l’auteur.



Il fait noter que "le Sénégal joue aussi un rôle de leader dans le cadre de la diplomatie politique et militaire dans le continent. Ce leadership est matérialisé par les interventions politico-militaires pour le maintien de la paix dans le continent".





PON/AKS