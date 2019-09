Dakar, 2 sept (APS)- Les pluies et orages persisteront sur la façade ouest notamment l’axe Dakar Casamance au cours de la journée, indique l’agence nationale de la météorologie.



Dans son bulletin de prévision à très courte échéance valable du 02/09/19 à 12h au 03/09/19 à 12h, l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) signale qu’à partir de cette fin d’après-midi, ‘’des activités pluvieuses intéresseront les régions Sud et Centre-est du pays’’.

Selon l’agence, ’’au Nord le ciel sera nuageux à couvert avec de faibles risques de pluies’’.



La sensation de chaleur sera moins intense sur la quasi-totalité du territoire avec des températures maximales qui varieront entre 29°C et 39°C, indique le bulletin.



Les visibilités seront généralement bonnes tandis que les vents seront de secteur Sud à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée.



Au cours des prochaines 24heures, des activités pluvio-orageuses seront notées sur l’axe Dakar-Casamance et sur les localités Sud-est et Centre-est du territoire, indique l’ANACIM.



Elle souligne toutefois, qu’à partir des 48 heures des pluies et orages aborderont le pays par l’Est et évolueront vers l’Ouest dans la journée du mercredi et jeudi.



